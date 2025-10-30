Opere pubbliche, dalla regione 1,9 milioni ai comuni del Vco

La regione Piemonte ha approvato un nuovo piano di finanziamenti rivolto ai comuni, per un totale di oltre 20 milioni di euro, destinati a 114 interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, creazione di nuove infrastrutture sociali e recupero di edifici strategici per le comunità locali.

Le risorse sono state assegnate a seguito della manifestazione di interesse “Obiettivo Comune”, prevista dalla Legge 145 del 2018, annualità 2026, che, sin dall’insediamento della prima giunta Cirio, rappresenta uno strumento strategico per sostenere gli enti locali piemontesi nella realizzazione di opere pubbliche di prossimità. La quota di finanziamento regionale, variabile tra 100.000 e 250.000 euro, è stata calibrata per garantire la partecipazione del maggior numero possibile di enti.

Per quanto riguarda la provincia del Verbano Cusio Ossola, la regione finanzierà 11 interventi per un totale di 1.900.000 euro. In particolare, saranno finanziate le seguenti opere:

Al comune di Cossogno 250mila euro per la realizzazione di un centro sportivo in via Sutermeister;

Al comune di Gignese 250mila euro per la realizzazione di una nuova area multifunzionale tra via per Nocco e via Prapian:

Al comune di Druogno 100mila euro per lavori di messa in sicurezza di via Albogno;

Al comune di Ghiffa 250mila euro per la riqualificazione urbana del centro storico;

Al comune di Piedimulera 250mila euro per la riqualificazione, messa in sicurezza e aumento della prestazione energetica della palestra comunale;

Al comune di Trarego Viggiona 108mila euro per la riqualificazione dell’area sportiva in località Contrada Cappella;

Al comune di Aurano 100mila euro per la manutenzione straordinaria e sistemazione delle vie interne del centro storico;

Al comune di Brovello Carpugnino 120mila euro per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della pavimentazione del centro storico;

Al comune di Varzo 119mila euro per la messa in sicurezza della viabilità comunale;

Al comune di Valle Cannobina 250mila euro per la manutenzione straordinaria del ponte stradale Cavaglio San Donnino;

Al comune di Calasca Castiglione 130mila euro per la messa in sicurezza delle strade comunali.

Il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, sottolinea come “in un momento in cui le risorse pubbliche sono limitate, la regione ha scelto di continuare ad investire sui comuni che, con i loro sindaci, sono il motore del Piemonte: conoscono i bisogni reali delle comunità e trasformano ogni contributo in risultati concreti. Questo piano è un segnale forte di fiducia e di presenza: la regione è al fianco dei territori, per un Piemonte che cresce dal basso e che non lascia indietro nessuno”. Per l’assessore regionale alle opere pubbliche, Marco Gabusi, “il bando Obiettivo Comune è nato per sostenere la capacità dei comuni di progettare, innovare e rigenerare. Chi, come me, ha fatto il sindaco sa quanto sia importante sostenere gli interventi che i comuni propongono perché sono frutto di un lavoro quotidiano e di una visione appassionata della propria realtà locale. Ogni progetto finanziato è frutto di ascolto e collaborazione: è così che la regione continua a costruire un Piemonte più sicuro, sostenibile e vicino ai cittadini”.