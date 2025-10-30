Ascensori in stazione a Domo, i lavori dovrebbero partire nel breve

Qualcosa si muove....Da un paio di giorni in stazione a Domodossola è stata allestista un'area da cantiere sulla banchina nei pressi dell'ascensore tristemente noto per non funzionare ormai da anni. La notizia era stata lanciata nell'aprile scorso quando era stata sottoscritta da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e dalla Società Subalpina di Imprese Ferroviaria (SSIF) una convenzione per programmare gli interventi finalizzati al miglioramento dell’accessibilità della stazione ferroviaria di Domodossola.

Il progetto prevede l’installazione di due nuovi ascensori, in sostituzione di quelli esistenti, sul primo, secondo e terzo binario della stazione di Domodossola, che avrebbero dovuto essere realizzati entro il 2025.

L’importo dell’investimento per la realizzazione dei nuovi ascensori è di 500mila euro, a carico di Rete ferroviaria italiana.

Quella degli ascensori era una delle tante carenze della stazione domese. Per accedere ai binari infatti ci sono solo le scale che sono un 'ostacolo' per anziani e disabili, soprattutto per chi deve raggiungere i binari più distanti magari con pesanti valigie. E un ascensore che dal piano della Vigezzina raggungeva solo il primo binario. Ascensore spesso non in funzione.

Ora sembra che i lavori siano imminenti, la speranza è che si possa finalmente portare ad una stazione internazionale come quella domese un servizio utile e ad oggi mancante.