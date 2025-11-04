"Una nuova possibilità per l’Ossola": Villadossola si fa avanti per ospitare il nuovo ospedale

Ci sarà anche Villadossola tra i comuni che presenteranno la propria candidatura per ospitare il nuovo ospedale unico del Vco. La notizia arriva direttamente dall’amministrazione, che ha posto la questione tra i punti all'ordine del giorno che saranno discussi durante il prossimo consiglio comunale, in programma giovedì 6 novembre. Una notizia per certi versi inaspettata: Villadossola entra infatti in gioco dopo oltre vent’anni in cui si è parlato unicamente di Domodossola, Piedimulera, Ornavasso e Gravellona Toce.

L’opportunità è stata colta dall’amministrazione comunale in seguito alla richiesta dell’assessore regionale alla sanità Federico Riboldi ai sindaci di tutto il Vco di inviare le candidature per ospitare il nuovo ospedale. “Abbiamo ricevuto la lettera dalla regione - le parole del sindaco di Villadossola Bruno Toscani - e abbiamo visto che anche altri comuni, come Verbania, si sono proposti. Abbiamo quindi eseguito uno studio sul nostro territorio e individuato un’area compatibile e soprattutto con pochi vincoli”.

L’area, spiega il primo cittadino, è quella che dallo svincolo della superstrada arriva fino al confine con il Villaggio Sisma. Si tratta di una zona molto vicina a quella da sempre proposta dal comune di Domodossola, entrambe al confine tra le due città. Ma, sottolinea Toscani, “la nostra proposta non vuole in alcun modo essere in contrapposizione con gli altri comuni ossolani, Domodossola, Piedimulera e Ornavasso. Anzi, l’idea è quella di offrire una possibilità in più al territorio, rafforzando quanto era stato già deciso nel 2019, quando si era stabilito di realizzare l’ospedale unico proprio in Ossola”.