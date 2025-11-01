 / Sanità

Sanità | 01 novembre 2025, 12:15

Ospedale nuovo: la rappresentanza dei sindaci dell'Asl Vco si riunisce per discutere le proposte

La riunione è convocata per il 12 novembre: al centro, ancora una volta, l'individuazione dell'area idonea per la nuova struttura

Ospedale nuovo: la rappresentanza dei sindaci dell'Asl Vco si riunisce per discutere le proposte

Si torna a parlare del nuovo ospedale del Vco dopo la richiesta, inoltrata dall’assessore regionale alla sanità Federico Riboldi, ai sindaci della provincia per candidare il proprio comune a ospitare l’ospedale. L’Asl Vco comunica infatti che mercoledì 12 novembre alle 17.00 è convocata a Omegna una riunione della rappresentanza dei sindaci.

La convocazione è arrivata dal presidente della rappresentanza e sindaco di Verbania Giandomenico Albertella, il quale ha convocato i colleghi di Domodossola (Lucio Pizzi), Loreglia (Paolo Marchesa Grandi), Omegna (Daniele Berio) e Ornavasso (Filippo Cigala Fulgosi), insieme ai presidenti dei comitati dei sindaci di distretto Alessandro Monti, sindaco di Baveno, e Giorgio Ferroni, primo cittadino di Crevoladossola. All’incontro parteciperà anche il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel.

Sul tavolo, dunque, le proposte avanzate dai sindaci per l’individuazione di aree potenzialmente idonee per la realizzazione del nuovo ospedale del Vco (i comuni hanno tempo fino al 7 novembre per presentare la proprie proposta).

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore