Derby combattuto, Findomo Pediacooph24 vince di misura contro Paracchini Expo Foma FOTO

Un derby appassionante, non bello dal punto di vista tecnico, ma combattuto ed avvincente. Lo ha portato a casa la Cestistica, di stretta misura, 64-61, sfruttando la verve dell'ex Donaddio, mvp del match con 26 punti. Per gli ossolani bene anche Frank con 15 e Realini con 12, mentre Omegna, senza Bellarosa, capocannoniere del campionato, per problemi di famiglia, ha trovato una serata da urlo del giovanissimo Strino, che ha griffato 17 punti. In doppia cifra anche Tambwe con 12, poi Messina a 9 e Guala a 8. Match come detto punto a punto, in cui la Findomo Pediacooph24 ha sempre avuto un lieve margine di vantaggio, costante dal 1' al 40'. I giovani rossoverdi però sono sempre stati attaccati agli avversari ed hanno fallito la tripla del sorpasso con Forte a meno di 1' dalla sirena.

" Bella partita, credo che il folto pubblico si sia divertito. Per noi- le parole dell'mpv Donaddio- è la quarta vittoria consecutiva: un bottimo importante, che certifica il nostro valore per lottare per le prime posizioni". Soddisfatto coach Verri per la Fulgor. " Niente da dire, contro una grande squadra ed in una palestra calda siamo stati in partita sempre. Abbiamo pagato ovviamente l'assenza di Bellarosa, ma soprattutto i tantissimi errori dalla lunetta: in partite cosi sono aspetti determinanti"

Findomo Pediacooph24: Donaddio 26, Frank 15, Realini 12, Baldini 4, Bellia 2, Carusi 2, Maglio 2, Nagini 1, Cerutti, Clerici

Paracchini Expo Foma: Strino 17, Tambwe 12, Messina 9, Guala 8, Forte 7, Lo Basso 5, Barberis 3, Santini, Rossetti, Botta, Vernoli, Puppieni