Pieve LiberaMente, tanti appuntamenti culturali fino a maggio

Un lungo cartellone di eventi culturali, tra incontri con gli autori, spettacoli teatrali e molto altro ancora: ha preso il via il progetto Pieve LiberaMente, il cui titolo rimanda alla biblioteca di Pieve e alla lettura come strumento che apre la mente.

Numerosi i temi che si affronteranno nel corso delle serate con gli autori: dall'amicizia all'accoglienza tra bambini e animali, all'amore per la montagna, per la patria e al sacrificio di tanti giovani durante la seconda guerra mondiale e molto altro ancora. Ma non solo: a breve uscirà il bando del concorso letterario e artistico “Cool Tour Art" bel tour nell'arte, con lo scopo di scoprire nuovi autori e artisti nel campo della narrativa, della pittura, della grafica e della fotografia.

“Stimolare adulti e ragazzi a prendere in mano una penna, un pennello, una macchina fotografica per scrivere e rappresentare sensazioni ed emozioni - spiega Giovanna Nilo, curatrice della rassegna - e poi promuovere spettacoli teatrali per rappresentare la realtà di ieri e di oggi, in risposta ai cambiamenti culturali e sociali. Questo è l'obiettivo del progetto”.

Gli appuntamenti riprenderanno il 10 gennaio alle 21.00 con il professor Gualtiero Guenza, docente di scienze motorie presso le scuole secondarie di primo grado di Pieve Vergonte e Vanzone con San Carlo, che presenterà "Poco più di 500 anime", il suo romanzo ambientato in val Formazza.

Il 27 gennaio alle 21.00, giorno della memoria, sarà la stessa Giovanna Nilo insieme alla sua ex alunna Elda Falcioni a presentare "Francesco va in guerra", un albo dedicato al padre Francesco che scampato all'eccidio di Cefalonia fu preso prigioniero subito dopo l'8 settembre 1943 dai tedeschi.

Il 14 febbraio 2025 in mattinata, la giornalista della Rai Lidia Tilotta incontrerà gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Pieve Vergonte nei locali scolastici per la presentazione del libro ""Karibi" scritto in collaborazione con la dottoressa Cristina Fazzi, che vive nello Zambia e che svolgendo sua professione di medico ha realizzato progetti impensabili scontrandosi con pregiudizi e superstizione. Alle 21.00 sempre del 14 febbraio presso il centro culturale Massari Lidia Tilotta presenterà il libro "Lacrime di sale", scritto insieme al suo protagonista, il dottor Pietro Bartolo, che per tanti anni ha prestato la sua opera di medico a Lampedusa accogliendo, curando e ascoltando le storie di tanti migranti.

Il 7 marzo alle 21.00 Lorenzo Pavesi, docente di lettere, parlerà del suo libro "Nel silenzio e nel vento", che racconta di un'amicizia che nasce e si consolida in montagna.

Il 21 marzo alle 21.00 lo scrittore Piergiorgio Vigliani presenterà il suo romanzo giallo "L’ombra del destino", Piergiorgio racconta di Arduino Venisio, professore di lettere che andato in pensione per sentirsi impegnato e utile in una Torino un multietnica si presta ad insegnare l'italiano a ragazzi stranieri.

Il 10 aprile alle 21.00 Rossella Reali presenterà "Abbiamo combattuto anche per voi", un libro dedicato a tutte le donne che si sono impegnate e hanno combattuto nella Resistenza, mentre il 23 aprile sempre alle 21.00 il magistrato Maria Teresa Cusumano presenterà il suo primo romanzo "La felicità è una lunga pazienza".

Il 16 maggio sarà la volta di Micaela Caputo e la sua opera "Inizio da qui" e infine la rassegna chiuderà il 23 maggio alle 21.00 con il libro di Claudio Colombo dal titolo "Le vigne del Mottarone".