In Collegiata a Domodossola per festeggiare il Natale in musica

Dopo il successo trionfale del concerto dei Cameristi della Scala, la Chiesa Collegiata di Domodossola accoglierà un nuovo evento musicale il 28 dicembre, per chiudere in grande stile la stagione musicale del 2024. Organizzato dalla Fondazione Paola Angela Ruminelli, dall’Associazione Culturale Mario Ruminelli e dal Lions Club Domodossola, il concerto vedrà l’esecuzione della Petite Messe Solennelle di Gioacchino Rossini, una delle sue opere più celebri, che sarà presentata in una versione del 1867, orchestrata dallo stesso compositore.

L’opera, scritta nel 1863 e poi orchestrata da Rossini nel 1867, viene spesso vista come il testamento spirituale del compositore, un pezzo che fonde la sua esperienza operistica con una profonda riflessione religiosa. Il concerto vedrà coinvolti numerosi artisti, tra cui la Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, con la direzione del maestro Lorenzo Battagion, e la partecipazione di talentuosi solisti come Eugenia Braynova (soprano), Manuela Custer (mezzosoprano), Dario Prola (tenore) e Mirco Palazzi (basso), accompagnati dall'Orchestra da camera della Cappella Musicale e da diversi cori rinomati.

Il concerto, che inizierà alle ore 21, si preannuncia come una serata di grande impatto, con la partecipazione di diverse formazioni corali, tra cui il Coro lirico G. B. Viotti di Vercelli, la Corale S. Abbondio di Buronzo e il Coro F. Veniero di Torino.

L’evento sarà sostenuto da numerosi enti e associazioni, tra cui l'Istituto della Carità – Padri Rosminiani, la Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso, il Comune di Domodossola, il Consiglio Regionale del Piemonte, la Fondazione Comunitaria del VCO, l'Ente Filantropico e la Fondazione Crt. L’ingresso al concerto è gratuito fino ad esaurimento posti, offrendo così un'opportunità unica per vivere una serata di grande musica e spiritualità nella suggestiva Chiesa Collegiata di Domodossola.