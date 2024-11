'Ricomincio da Me': a Domodossola i risultati del progetto di orientamento scolastico

Oggi, presso la Cappella Mellerio di Domodossola, sono stati presentati i risultati della sesta edizione di Ricomincio da Me, un’iniziativa di orientamento che si distingue per il suo approccio pratico e coinvolgente, mirato a supportare gli studenti nella scelta del proprio percorso scolastico e professionale. Il progetto è guidato dall’Istituto Comprensivo Bagnolini di Villadossola e coinvolge un’ampia rete di scuole, enti locali e aziende, coordinati dall’Ufficio Scolastico Provinciale del Verbano Cusio Ossola.

“L'obiettivo di Ricomincio da Me – spiega la dirigente scolastica Stefania Rubatto – è aiutare i ragazzi a scoprire le proprie attitudini e fare scelte consapevoli, grazie a un sistema di orientamento solido che valorizza le risorse locali e mette in dialogo mondo della scuola e del lavoro.” L'iniziativa, infatti, punta a consolidare una rete educativa efficace che prepara i ragazzi non solo a livello accademico, ma anche per un inserimento realistico nel mercato del lavoro.

Lo scorso anno, il progetto ha visto la partecipazione di oltre 1.200 studenti della provincia, che hanno avuto l'opportunità di vivere esperienze di orientamento “sul campo”. Dai laboratori pratici svolti presso alberghi e aziende agricole, fino alle esperienze dirette presso realtà come Novacoop e il Centro Commerciale Le Isole, i ragazzi hanno potuto avvicinarsi a vari ambiti professionali, scoprendo le dinamiche lavorative in contesti concreti.

La conferenza ha messo in evidenza anche la nuova iniziativa della stagione: il primo Salone dello Studente 2024/2025, un evento itinerante che si terrà in tre appuntamenti a Verbania, Omegna e Domodossola durante il mese di novembre. Qui, gli studenti di seconda e terza media potranno conoscere le scuole superiori locali e interagire con coetanei e insegnanti in un contesto dinamico e interattivo.

La prima tappa avrà luogo sabato 9 novembre, dalle 10:00 alle 17:00, presso il Teatro Maggiore di Verbania, dove gli studenti potranno interagire con le scuole secondarie di secondo grado e scoprire le varie offerte formative. La seconda giornata si terrà il 16 novembre, sempre dalle 10:00 alle 17:00, al Forum di Omegna, continuando così il percorso di esplorazione e orientamento. Infine, sabato 23 novembre, il percorso si concluderà presso la Scuola Media Floreanini di Domodossola, con un evento che si svolgerà anch'esso dalle 10:00 alle 17:00.

Alessio Baldi, consigliere provinciale, ha sottolineato l’importanza di un’iniziativa che punta a contrastare il disorientamento scolastico, aiutando i giovani a fare scelte ponderate già durante il passaggio dalle scuole medie, infatti, il progetto ha riscosso apprezzamenti a livello nazionale per la sua capacità di connettere teoria e pratica, portando l’orientamento scolastico a un livello di esperienza diretta che ispira i ragazzi e li prepara per il futuro. Tra i partner e sostenitori dell’iniziativa si annoverano enti locali, la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e la Fondazione Comunitaria del Vco.

In chiusura, alcuni studenti hanno raccontato la loro esperienza, commentando come i laboratori sul campo siano stati formativi e stimolanti: “Esperienze come lavorare in un hotel – racconta una studentessa – ti fanno capire cosa significa entrare nel mondo del lavoro e ti aiutano a trovare la strada giusta per te.”