Perché la montagna è perfetta per i professionisti del poker



Si sa che la montagna fa bene al corpo e alla mente. Tranquillità, aria pulita e ritmi più lenti sono un toccasana sia per chi cerca semplicemente qualche giorno di relax, sia per chi ha delle patologie e desidera beneficiare degli effetti benefici delle terre alte. Ma la montagna apporta benefici anche a chi pratica gli sport della mente, come ad esempio il poker online sportivo. Ne parliamo in questo articolo.

Gli effetti positivi della montagna sul corpo

I benefici della montagna sono ampiamente riconosciuti dal sapere comune come dalla scienza medica. Una camminata in montagna o, meglio ancora, un soggiorno prolungato sono in grado di migliorare la salute sotto diversi aspetti. L’altitudine è positiva per l’apparato cardiovascolare, dato che favorisce l’ossigenazione del sangue, migliora la circolazione sanguigna e contribuisce a ridurre la pressione arteriosa.

Anche dal punto di vista respiratorio la montagna ha degli effetti benefici . L’aria è più pulita rispetto alla città, dato che l’antropizzazione è minore e di conseguenza anche l’inquinamento atmosferico ha un impatto inferiore. Gli inquinanti, le polveri sottili come la temuta PM10 e gli allergeni sono meno presenti, mentre al contempo la vegetazione occupa gran parte del territorio montano. Così, la montagna si rivela un luogo ideale per chi soffre di asma, allergie o patologie respiratore, ma anche per chi vuole semplicemente respirare aria di qualità maggiore.

Ma i vantaggi della montagna per la nostra salute non finiscono qui. Quando ci troviamo in un ambiente montano siamo più portati a fare dell’attività fisica, dalle passeggiate alla corsa, dalla mountain bike all’arrampicata, senza dimenticare gli sport invernali come lo sci, lo snowboard e l’alpinismo. Di conseguenza ci sono effetti benefici per la muscolatura e l’apparato scheletrico, ma anche per quanto riguarda il controllo del peso.

I benefici dell’altitudine per la mente

La montagna non fa bene solo al corpo, ma anche alla nostra salute mentale. Tra gli effetti più facilmente visibili della montagna c’è la riduzione dello stress. L’ambiente più tranquillo, i ritmi meno serrati, i paesaggi incontaminati e il contatto con la natura contribuiscono a ridurre lo stress e l’ansia.

Anche l’umore migliora, grazie alla maggiore esposizione al sole e alla aumentata produzione di vitamina D. Inoltre, la pratica dell’attività fisica contribuisce al rilascio di endorfina, che è riconosciuta come l’ormone del benessere. Ma non solo, dopo aver praticato dello sport all’aria aperta si è maggiormente portati a dormire in modo profondo: la montagna ha quindi effetti sulla qualità del sonno.

Infine, la bellezza dei paesaggi montani contribuisce alla manifestazione di stati emozionali come la pace, il rilassamento e in generale il rilassamento. L’influenza dei fattori ambientali sulla psicologia umana è ampiamente documentata da studi scientifici e anche dalla saggezza popolare.

I vantaggi per un giocatore di poker

Il poker sportivo è un gioco – o per meglio dire, una disciplina – che richiede lo sviluppo di svariate capacità, che vanno ben oltre l’utilizzo delle mosse più forti o il sapiente uso del bluff. Ovviamente stiamo parlando dei giocatori professionisti o comunque di chiunque abbia preso il poker sul serio e voglia migliorare il proprio gioco.

I migliori giocatori di poker al mondo sono dei veri e propri atleti del gioco. Non solo si allenano giocando un elevatissimo numero di mani, ma curano a 360 gradi la preparazione ai tornei più importanti. La concentrazione e la resistenza sono delle abilità che vengono particolarmente tenute in considerazione.

Tra le pratiche più diffuse c’è la meditazione, che consente di rilassare la mente e migliorare la concentrazione. Una mente abituata a trovare la pace interiore è in grado di gestire meglio situazioni di forte stress, soprattutto di tipo emozionale. Durante una partita di poker di alto livello le decisioni prese in pochi istanti posso determinare vincite o perdite milionarie; pertanto, la stabilità e la quiete mentali sono importanti.

La montagna, con i vantaggi per la salute di cui abbiamo parlato sopra, si rivela un ambiente ideale per la preparazione di un giocatore di poker professionista. Qui i poker player possono ritrovare ritmi rallentati e possono dedicarsi allo studio e alla pratica di gioco, lasciandosi alle spalle la frenesia della città. Non a caso i ritiri di meditazione spesso vengono organizzati in località immerse nella natura, come la montagna.

Sono diversi i giocatori di altissimo livello che si sono trasferiti in località montante. Uno fra tutti Dario Sammartino, il più forte giocatore italiano con oltre 16 milioni di euro di vincite lorde secondo la All Time Money List di poker. Il giocatore partenopeo ha infatti trasferito la sua residenza in Austria, dove oltre a trovare una legislazione più favorevole ad un poker player professionista, vive in un ambiente di montagna.

Con la sua tranquillità, ma anche la vicinanza a città importanti come Torino e Milano, la Valle di Ossola è un ambiente perfetto per un giocatore di poker. Oltre ai vantaggi di cui sopra, le valli del fiume... offrono anche un costo della vita ridotto rispetto ai centri urbani. Un ulteriore beneficio da non sottovalutare.

Come abbiamo visto, gli ambienti di montagna sono ideali per chi pratica gli sport della mente come il poker in modo professionale. Insomma, dal verde della montagna al tavolo verde… il passo e breve.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.