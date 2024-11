Colpisce le auto che passano con una catena, giovane italiano fermato dalla Polizia

Calci, colpi di catena e cinghiate alle auto che transitavano in via Sempione. E' successo intorno alle 18.30 di fronte all'autolavaggio prima della caserma dei Vigili del fuoco. Protagonista dell'ennesimo episodio di violenza e follia, un giovane italiano, volto noto alle forze dell'ordine, che già negli scorsi mesi aveva creato non pochi problemi in città.

Il giovane è solito girare per le vie di Domo con un cane senza guinzaglio. Oggi tra le auto che passavano era con l'animale che correva, probabilmente spaventato dalle scene di follia e violenza del suo padrone.

Le forze dell'ordine giunte sul posto lo hanno immobilizzato portato in commissariato.

Non è la prima volta che le forze dell'ordine vengono chiamate ad intervenire per le intemperie del giovane, che da qualche mese è arrivato in città. A nulla sono valsi i fermi, i trattamenti sanitari obbligati e quanto le forze dell'ordine hanno messo in campo per contenerlo.