Addio Strigio. Sgomento a Domo per la scomparsa di Daniele Strigini

Lutto a Domodossola per la morte di Daniele Strigini. Da tutti conosciuto come 'Strigio', il 47enne è mancato a Milano all'ospedale Niguarda, stroncato da un male incurabile.

Per anni aveva lavorato nel mondo alberghiero mentre a Domo aveva gestito il bar Black and White in corso Moneta per lungo tempo. Tanti i messaggi di cordoglio sui social in queste ore per una persona sempre con il sorriso e benvoluta da tutti. Aveva due grandi passioni lo snowboard e la mountain bike che praticava con i tanti amici che oggi ne piangono la scomparsa. Lascia la mamma Lucia e il papà Antonio e la compagna Cristina.

L'ultimo saluto a Daniele potrà essere dato alla Casa Funeraria Pelgantini del Croppo dal pomeriggio di oggi. Domani alle 14.30 si svolgeranno i funerali alla Collegiata domese. Alla famiglia e alla compagna le condoglianze di tutta la nostra redazione.