08 novembre 2025

Pallanzeno punta sulle energie rinnovabili: aperta la manifestazione d’interesse per aderire a una comunità energetica

Il comune intende aderire ad una Cer per promuovere l'autoconsumo collettivo e favorire benefici ambientali e sociali

Il comune di Pallanzeno ha ufficialmente avviato una manifestazione d’interesse per individuare una Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) attiva sul territorio, con l’obiettivo di promuovere l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e favorire benefici ambientali e sociali.

Il comune intende aderire a una Cer già costituita, senza sostenere costi di ingresso o quote associative. La configurazione selezionata dovrà: essere operativa e attiva sul territorio comunale, avere uno statuto conforme alle normative vigenti, garantire al comune una quota della tariffa premio come produttore e/o consumatore e consentire la partecipazione di cittadini, imprese e altri soggetti ammessi dalla legge. Il comune non assumerà ruoli gestionali all’interno della Cer, lasciando la governance alla comunità stessa e al referente designato.

I soggetti interessati possono inviare la propria proposta entro e non oltre le 12.00 del 20 novembre, allegando una dichiarazione di disponibilità a operare nel territorio comunale di Pallanzeno, una copia dell’atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno e la documentazione che attesti l’assenza di costi per il comune. Immateriale dovrà essere inviato via Pec all’indirizzo pallanzeno@pcert.it (con oggetto “Manifestazione di interesse Cer”) oppure consegnato a mano all’ufficio protocollo del comune.

Il comune di Pallanzeno si riserva la facoltà di non procedere con l’adesione qualora nessuna proposta risulti idonea. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali via email all’indirizzo: segreteria@comune.pallanzeno.vb.it.

