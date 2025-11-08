Pallanzeno punta sulle energie rinnovabili: aperta la manifestazione d’interesse per aderire a una comunità energetica

Il comune di Pallanzeno ha ufficialmente avviato una manifestazione d’interesse per individuare una Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) attiva sul territorio, con l’obiettivo di promuovere l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e favorire benefici ambientali e sociali.

Il comune intende aderire a una Cer già costituita, senza sostenere costi di ingresso o quote associative. La configurazione selezionata dovrà: essere operativa e attiva sul territorio comunale, avere uno statuto conforme alle normative vigenti, garantire al comune una quota della tariffa premio come produttore e/o consumatore e consentire la partecipazione di cittadini, imprese e altri soggetti ammessi dalla legge. Il comune non assumerà ruoli gestionali all’interno della Cer, lasciando la governance alla comunità stessa e al referente designato.

I soggetti interessati possono inviare la propria proposta entro e non oltre le 12.00 del 20 novembre, allegando una dichiarazione di disponibilità a operare nel territorio comunale di Pallanzeno, una copia dell’atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno e la documentazione che attesti l’assenza di costi per il comune. Immateriale dovrà essere inviato via Pec all’indirizzo pallanzeno@pcert.it (con oggetto “Manifestazione di interesse Cer”) oppure consegnato a mano all’ufficio protocollo del comune.

Il comune di Pallanzeno si riserva la facoltà di non procedere con l’adesione qualora nessuna proposta risulti idonea. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali via email all’indirizzo: segreteria@comune.pallanzeno.vb.it.