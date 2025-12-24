Gli auguri del sindaco Pizzi alla città di Domodossola

Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi rivolge, come di consueto, un messaggio di auguri alla cittadinanza in occasione delle festività natalizie. Di seguito le parole del primo cittadino.

“Carissimi concittadini,

ci avviciniamo a festeggiare questo Natale in un periodo alquanto complesso.

A livello nazionale molte famiglie stanno affrontando problemi economici che rendono più incerto il presente e più impegnativa la quotidianità, mentre sul piano internazionale i tragici conflitti armati e le gravi crisi umanitarie continuano a provocare atroci sofferenze, alimentando preoccupazione e smarrimento.

Proprio per questo le feste rappresentano ancor di più un momento prezioso per fermarsi a riflettere e riscoprire i valori della solidarietà e della responsabilità reciproca: principi che hanno sempre contraddistinto la nostra comunità e che, ancora oggi, ci aiutano ad affrontare le difficoltà di questi tempi con senso civico e coesione sociale.

Come ricordava Primo Levi «ogni tempo ha il suo fascismo: il nostro è l’indifferenza»: un richiamo a non voltare lo sguardo davanti alle disonestà e alle ingiustizie, che non vanno mai accettate come fossero normalità, ma a impegnarsi attivamente per il bene comune. In questo contesto l’amministrazione comunale continua a lavorare con impegno, serietà e trasparenza, concentrando le proprie energie su azioni concrete e su una visione di lungo periodo, senza farsi distrarre da strumentali dibattiti: non parole, ma progetti concreti che guardano al futuro della città.

Un percorso che, pur tra i numerosi vincoli che pesano sugli enti locali, in questi anni non si è mai interrotto e che trova, proprio a fine anno, un altro importante riscontro in un risultato significativo, l’assegnazione del finanziamento di 350.000 euro da parte della Fondazione Cariplo, affiancato da pari investimento del comune, per l’ampliamento della biblioteca cittadina: una sinergia che consentirà di trasformarla in un vero e proprio polo culturale, aperto e moderno, un luogo di incontro, crescita e partecipazione per tutte le generazioni.

Ricoprire il ruolo di sindaco significa per me svolgere ogni giorno un servizio orientato esclusivamente all’interesse generale della nostra comunità, che amo profondamente. Ogni scelta e ogni progetto dell’amministrazione nascono totalmente svincolati da logiche di parte e da interessi individuali: è questo il senso del mandato che mi avete affidato, ed è questo lo spirito con cui continuo a svolgerlo, con onestà, dedizione e senso del dovere.

Con sincero affetto, auguro di cuore a tutti voi di trascorrere feste felici con le persone più care e un nuovo anno ricco di salute e serenità”.