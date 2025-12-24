Le celebrazioni di Natale nelle parrocchie del capoluogo ossolano

Gli orari delle messe della notte di Natale e del giorno di Natale nelle parrocchie e chiese che fanno riferimento alla chiesa Collegiata di Domodossola e ancora gli orari delle messe al Sacro Monte Calvario a Crosiggia, San Quirico e Gabi Valle. La messa di mezzanotte della Vigilia di Natale quest'anno non sarà in Collegiata, a causa dei lavori per la sua ristrutturazione, ma nella chiesa della Cappuccina. Al Sacro Monte Calvario il 24 dicembre la messa sarà alle 24.00. Ma ecco nel dettaglio il calendario delle messe: mercoledì 24 alle ore 17.30 Collegiata, alle 21.00 Sant'Antonio alla Cappuccina, alle 22.00 San Lorenzo a Bognanco, San Brizio a Vagna e Sant'Andrea a Cisore, alle 24.00 Sant'Antonio Cappuccina. Giovedì 25 Santo Natale alle 8.00 Collegiata, alle 9.00 Sant'Antonio Cappuccina, alle 9.30 Badulerio, alle 10.00 Monteossolano , alle 10.00 Casa di Riposo, alle 10.30 Sant'Antonio Cappuccina, alle 11.00 Collegiata, alle 17.30 Sant'Antonio Cappuccina, alle 18.00 Collegiata.

Nelle parrocchie di Calice e al Sacro Monte Calvario queste le celebrazioni: il 24 alle 17.00 messa a San Quirico, alle 21.30 a Crosiggia, alle 24.00 al Sacro Monte Calvario. Il 25 dicembre alle 9.00 a Gabi Valle, alle 10.00 al Calvario, alle 11.00 a Crosiggia, alle 16.30 al Calvario.