Manutenzione dei corsi d'acqua: dalla regione 559mila euro al Vco

La regione Piemonte ha approvato un nuovo programma di interventi di manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di competenza regionale, finanziato con 3 milioni di euro di risorse proprie nell’ambito della Legge regionale n. 54/1978. Per la provincia del Verbano Cusio Ossola saranno finanziati 6 interventi, per un totale di 559.000 euro. In particolare, saranno finanziati i seguenti progetti:

Al comune di Valstrona 40mila euro per lavori di manutenzione idraulica del rio Lavagaccia in frazione Luzzogno e rio dell’Orso in frazione Inuggio;

Al comune di Beura-Cardezza 30mila euro per lavori di manutenzione idraulica e sitemazione dissesto lungo l'alveo del rio Cà di Là a monte dell'abitato della frazione Cuzzego;

Al comune di Crevoladossola 25mila euro per lavori di manutenzione idraulica con svuotamento briglia e ripristino sezioni di deflusso del rio della Montagnetta e rii minori;

Al comune di Pieve Vergonte 24mila euro per lavori di manutenzione idraulica del rio della Chiesa in frazione Megolo di Mezzo;

Al comune di Verbania 20mila euro per lavori di manutenzione idraulica con taglio piante ed asportazione vegetazione per garantire l’officiosità idraulica del rio Della Valle;

Al comune di Baveno 20mila euro per lavori di manutenzione idraulica con taglio piante ed asportazione vegetazione per garantire l’officiosità idraulica del torrente Stronetta in prossimità di via Arnold.

L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza idrogeologica dei territori e favorire la prevenzione del rischio attraverso opere diffuse di pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua minori, consolidamento delle sponde e delle griglie, rimozione dei materiali che ostacolano il deflusso e taglio della vegetazione in alveo. Gli interventi saranno realizzati in collaborazione con i comuni piemontesi, che hanno segnalato le principali criticità idrauliche presenti sul territorio, e saranno coordinati dai settori regionali competenti della direzione difesa del suolo.

“Con questo nuovo programma – dichiara l’assessore regionale alla protezione civile, difesa del suolo e opere pubbliche, Marco Gabusi – proseguiamo l’impegno costante per la manutenzione dei corsi d’acqua e la prevenzione del rischio idraulico. Si tratta di piccoli interventi diffusi, ma fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e la cura del territorio”.

“La prevenzione – aggiunge il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio – resta la migliore forma di difesa del nostro territorio. Ogni intervento di manutenzione significa meno rischi, più sicurezza e più tutela per le nostre comunità”.