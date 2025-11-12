 / Economia

Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Tutte le proposte del centro per l'impiego

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. IoLavoro Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

134229 Azienda di energie rinnovabili e sostenibilità con sede a Domodossola cerca elettricista per installazione di impianti fotovoltaici e componenti elettriche. Richiesta esperienza, autonomia, diploma tecnico e patente B. Contratto full-time a tempo determinato, dal lunedì al venerdì.

134222 Albergo a Macugnaga cerca tuttofare d’albergo per supporto a cucina, sala e pulizie camere. Richiesta minima esperienza, cordialità e conoscenza base dell’inglese. Contratto a tempo determinato full-time, con possibilità di alloggio e lavoro nei weekend in bassa stagione.

134096 Studio medico di Domodossola cerca segretaria o un’infermiera full time. Richiesta conoscenza del tedesco livello B1 (preferibile anche francese B1) e diploma.
Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di assunzione stabile.

133954 Negozio di abbigliamento cerca 2 Addetti/e vendita part time per i punti vendita di Omegna e Verbania, richiesta esperienza pregressa e autonomia negli spostamenti. Contratto di circa 20 ore settimanali, orario spezzato 9.30/12.30- 15.30-19.30 lunedì chiuso.

133944 Impresa lapidea di Masera ricerca autista con patente C e CQC merci per trasporto materiale edile e attività di cantiere. Inserimento full time con contratto a tempo determinato e possibilità di stabilizzazione. Orari 7.00-15.00 da lunedì a venerdì.

133901 Comprensorio sciistico località San Domenico di Varzo cerca personale addetto al noleggio di attrezzatura sciistica, contratto stagionale a partire da fine novembre 2025.

133900 Comprensorio sciistico località San Domenico di Varzo cerca macchinista e agente di pedana per impianto di risalita, contratto stagionale a partire da fine novembre 2025.

133823 Azienda di Calasca-Castiglione cerca carrozziere/meccatronico con esperienza per ampliamento organico, pat.B e qualifica professionale. Tempo determinato full time con possibile proroga e stabilizzazione.

133772 Azienda di Omegna cerca Geometra per gestione cantieri, coordinamento maestranze e contabilità. Richiesti diploma, esperienza minima di 2 anni, conoscenza di Office, Autocad e software di cantiere, patente B. Contratto full time a tempo indeterminato.

133701 Ditta con sedi su Torino, Como, Novara, Omegna, ricerca due elettricisti impiantisti per posa e montaggio di impianti fotovoltaici. Richiesta patente, conoscenza base disegno elettrico. Lavoro principalmente ad Omegna e provincia, ma è richiesta disponibilità a trasferte sulle altre sedi all’occorrenza. Contratto con possibile stabilizzazione

133688 Cooperativa cerca personale sanitario (infermieri e oss) per assistenza e cura ospiti residenziali anziani, si chiede autonomia negli spostamenti, disponibilità a turni diurni e notturni, 35 h settimanali, primo contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione.

133531 Azienda metalmeccanica di Masera cerca 1 tecnico addetto/a al controllo qualità, si richiede Diploma, pacchetto Office, autonomia negli spostamenti, affidabilità e serietà. Contratto da valutare in base al profilo e all’esperienza.

133530 Azienda metalmeccanica di Masera cerca 1 disegnatore addetto/a all’ufficio tecnico, si richiede Diploma, pacchetto Office, programmi Autocad, Inventor, Autodesk, autonomia negli spostamenti, affidabilità e serietà. Contratto da valutare in base al profilo e all’esperienza.

133529 Azienda metalmeccanica di Masera cerca 2 carpentieri/montatori, preferibile esperienza pregressa, autonomia negli spostamenti, disponibilità a trasferte, affidabilità e serietà. Contratto da valutare in base al profilo e all’esperienza.

133354 Osteria e ristorante con sede a Migiandone cerca un aiuto cuoco con esperienza da inserire in organico a lungo termine.

Per tutte le altre offerte ancora attive consultare IoLavoro


 

comunicato stampa a.f.

