Campionati italiani di cross, pieno di medaglie per gli atleti del Vco

Festa del Cross di Cassino col botto per il Vco. Ai campionati italiani di oggi a Cassino titolo individuale tra i cadetti per Valentino Zanoli della Caddese che insieme ai compagni di squadra (da segnalare il decimo posto di Alessandro Mazzetti dell'Atletica Ossolana Vigezzo) conquista anche il titolo per rappresentative con la maglia del Piemonte.

Grande prestazione anche della Sport Project Vco che si impone nella classifica allieve con Giada Cappini, Matilde Bellosta e Crystal Medina e si ripete tra gli juniores con Stefano Pazzinetti, Christian Piana e Stefano Perardi.

Per il presidente facente funzioni Luigi Spadone (in prorogatio in attesa delle nuove elezioni dopo il non raggiungimento del quorum nell'assemblea di gennaio, cui non era candidato, ndr) "si tratta di risultati che riflettono il valore e il lavoro del nostro territorio. Vedere la dinastia Zanoli ai vertici nazionali dopo il nonno Roberto e il papà Andrea mi fa immensamente piacere, così come mi fa piacere sapere che il Vco sarà rappresentato in Coppa Europa Juniores di cross grazie alla Sport Project. La coppa Europa di corsa campestre è un evento che si svolge da sessant'anni e fa parte della storia di questo sport, una sorta di Champions League, per chi mastica di calcio. La memoria torna agli anni '80 quando vi gareggiava la Pro Patria di coach Rondelli con i capitani Cova e Panetta. E oggi ci siamo anche noi!".