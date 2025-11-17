Poste Italiane: in Piemonte quattro webinar gratuiti di Educazione Finanziaria sulla previdenza, anche in modalità Lis

In occasione della Settimana dell’Educazione Previdenziale, in programma dal 17 al 23 novembre, Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini del Piemonte quattro webinar gratuiti di Educazione Finanziaria dedicati al tema della previdenza, con appuntamenti pensati per garantire la massima accessibilità grazie alla presenza di sottotitoli e interprete LIS in due delle sessioni.

Il ciclo si apre martedì 18 novembre con un doppio incontro: il primo alle 10:00, con sottotitoli e interprete LIS, e il secondo alle 16:00. Si prosegue giovedì 20 novembre, nuovamente con due sessioni online: alle 10:00 e alle 16:00, quest’ultimo appuntamento nuovamente accessibile in Lis.

Nel corso dei webinar, i relatori offriranno ai partecipanti suggerimenti utili per pianificare per tempo il proprio percorso previdenziale, un tema sempre più centrale per compiere scelte consapevoli e in linea con i propri obiettivi personali e familiari. L’iniziativa risponde alla volontà di Poste Italiane di promuovere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale diffusa, mettendo a disposizione strumenti chiari e immediati per orientarsi nelle decisioni quotidiane.

La partecipazione è gratuita: basta collegarsi alla pagina “Educazione Finanziaria” nella sezione Sostenibilità del sito di Poste Italiane, selezionare la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del portale sono disponibili anche numerosi contenuti multimediali: dalla sezione “A scuola di economia”, con percorsi dedicati agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, ai podcast “Generazione EF – Giovani”, rivolti agli studenti delle scuole superiori.