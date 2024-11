Z'Makana, la canzone di Natale per Macugnaga

S'intitola Z'Makana, come l'antico nome di Macugnaga, ed è la canzone di Natale a sostegno della cittadina ai piedi del Rosa alluvionata nello scorso mese di giugno. Il progetto è di un gruppo di amici e musicisti ossolani: un brano scritto a più mani, con tante voci sarà disponibile a partire dal 18 novembre. Si potrà scaricare acquistando una t-shirt sulla quale oltre al titolo della canzone, "Z'Makana voglia di restare" sarà impresso un qr code da utilizzare per il download.



"Un progetto nato dal desiderio di tutti noi di fare qualcosa per Macugnaga - racconta Stefania Borino, che della canzone ha scritto l'intro - ognuno ha dato il proprio contributo artistico. E' una canzone che vuole essere un balsamo dell'anima, e i cui proventi saranno devoluti alla Pro Loco di Macugnaga che deciderà a chi e cosa destinarli".



La musica è stata scritta da Fabrizio Mazza, suonata da Gabriele Camerlengo chitarrista di Spazio Libero e Paolo Beltrametti batterista dei Pentagrami e registrata da Alessandro Gallo.



Interpreti sono Mattia Rossi, solista lirico, Daniele Primonato, solista, Mauro Olzeri dei Pentagrami, Stefano Costa degli Yabadabadu, Angelo Marino solista, Fabrizio Mazza, Frigerio Fabio, solista, Alberto Valentini, solista, Lorenzo Balzani, Yabadabadu e Spazio Libero, Ketty de Palma, solista, Simona Donda, solista, Sara Piola, solista, Stefania Farina, Yabadabadu.



Sul sito www.zmakana.it e sul profilo Instagram curato da Giuseppe Lentini è possibile preordinare la t-shirt che sarà in vendita anche il 22 novembre al Trocadero durante la serata degli Avanzi di Balera e ai mercatini di Natale di Domodossola. Tanti gli sponsor che hanno collaborato al progetto: Eurogrill Monterosa, Pontetti Edilizia, Bea di Bellardi, Fideuram di Tommaso Tomola, Fattalini edilizia, EPS Studios, Digital Lake Studio.