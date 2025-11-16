Prosegue la ristrutturazione dell'immobile di via Marconi: ospiterà sei appartamenti

La giunta comunale di Villadossola ha approvato un importante accordo con il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano e il Ciss dell’Ossola per la gestione delle procedure di acquisto e allestimento degli arredi e delle attrezzature destinati alle nuove strutture sociali del territorio.

Nel comune di Villadossola è infatti in corso la ristrutturazione di un immobile in via Marconi, destinato a ospitare sei appartamenti per anziani e persone in difficoltà e, al piano terra, una struttura per la distribuzione di beni di prima necessità, di servizi base per l’igiene personale, di spazi per l’accoglienza d’emergenza, per il ricevimento del pubblico e di aree per la socialità.

L’iniziativa rientra nel progetto “Oasi Vco – Opportunità e Azioni di Sistema per le Infrastrutture Sociali del Vco”, finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Interventi Emblematici Maggiori” e sostenuto dai fondi Pnrr – Next Generation Eu. Il progetto coinvolge diversi comuni del Verbano Cusio Ossola e mira a potenziare le infrastrutture sociali locali.

L’accordo approvato definisce ruoli, responsabilità e tempistiche tra gli enti coinvolti, garantendo il rispetto del cronoprogramma previsto per l’utilizzo dei fondi europei. Una volta ultimati i lavori strutturali, dunque, si procederà all’acquisto degli arredi e dell’attrezzatura necessaria, per un importo complessivo di 104.096,46 euro, finanziati grazie a Fondazione Cariplo, Ciss Ossola e da attività di fundraising con il supporto della Fondazione Comunitaria Vco.