Vertenza Db Cargo, Rfi disposta a rivedere gli orari delle interruzioni sulla linea del Sempione

C’è la disponibilità di rete Ferroviaria Italiana (Rfi), attraverso adeguate soluzioni tecniche, a rivedere gli orari relativi alla interruzioni - causate da alcuni interventi migliorativi - sulla linea ferroviaria del Sempione. Questo per venire inconto alle richieste avanzate da Db Cargo che aveva lamentato la difficoltà e la mancata convenienza a far viaggiare i treni sulla linea, trasporti che sarebbero divenuti meno remunerativi. Tanto da trasferire i trasporti sulla linea del Gottardo, causando di fatto difficoltà al polo operativo dello scalo di Domo 2 dove operano oltre 20 lavoratori, che sono ad alto rischio trasferimento.

L’apertura di Rfi è avvenuta lunedì al tavolo tecnico in prefettura quando ha comunicato che ‘’pur riconoscendo i vincoli oggettivi imposti dai lavori in corso per il potenziamento della linea nell'ambito del Pnrr, è disponibile a rivedere gli orari delle pause, tenendo conto delle esigenze specifiche di Db Cargo Italia’.

‘’Anche se Rfi ha manifestato preoccupazioni circa l'eventualità che altri operatori della linea possano presentare richieste analoghe in futuro. Nonostante ciò, si è resa disponibile a collaborare per individuare soluzioni praticabili in tempi rapidi, a condizione che venga fornito uno schema dettagliato delle partenze dei treni’’ spiegano in una nota Cgil-Cisl-Uil presenti all’incontro.

'‘Ora – dicono Cgil Cisl Uil - è Db Cargo Italia a trovarsi nella posizione decisiva per determinare il futuro operativo del servizio’’

La decisione passa adesso nelle mani dell'azienda tedesca, che dovrà definire con chiarezza le sue scelte strategiche, presentando uno schema operativo compatibile con le opportunità offerte.

Le organizzazioni sindacali sono moderatamente ottimiste, sottolineando ‘’che eventuali deroghe agli accordi attuali potrebbero risolvere la situazione nell’immediato, ma non garantirebbero una prospettiva solida, né per l’azienda né per i lavoratori’’

Una soluzione in prospettova. Perché i treni di Db Cargo nel 2025 viaggeranno comunque sul Gottardo e solo nel 2026 potrebbero tornare sulla linea del Sempione.

Db Cargo Italia comunque ha accolto positivamente la disponibilità di Rfi e il prefetto, Michele Formiglio, ha invitato le parti a definire soluzioni pratiche e sostenibili.