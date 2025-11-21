Il Vco ha celebrato la Giornata Mondiale della Prematurità tra emozione e riconoscenza

Lunedì 17 novembre, il Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Asl Vco ha celebrato la Giornata Mondiale della Prematurità, un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle principali cause di mortalità neonatale: ogni anno, un neonato su dieci nasce prematuramente, e solo in Italia sono circa 25.000 i bambini nati prima del termine.

L’evento ha visto la presenza di numerose famiglie con i bambini prematuri, tornati nel reparto che li ha accolti nei loro primi delicati momenti di vita. Un momento di gioia e riconoscenza condiviso con medici, infermieri e personale socio-sanitario.

La dott.ssa Casati, direttore della Soc di Pediatria, ha dichiarato: «È stata un’emozione immensa rivedere questi piccoli guerrieri insieme ai loro genitori. La Giornata Mondiale della Prematurità ci permette di sensibilizzare sul tema delle nascite pretermine e di celebrare i progressi della medicina neonatale».

Anche il Direttore Generale dell’Asl Vco, dott. Francesco Cattel, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: "Quest’anno abbiamo voluto partecipare attivamente, accogliendo i bambini e le loro famiglie per condividere un momento di gioia e confronto. Ringrazio tutto il personale e le associazioni ABIO e Cuore di Maglia, che sostengono quotidianamente il nostro reparto".