Nallo: “Sull’ospedale unico del VCO la Regione fugge dalle responsabilità”

''La scelta della Giunta regionale è semplicemente incomprensibile. Abbiamo presentato un solo emendamento, limpido, che chiedeva esattamente ciò che l’assessore ripete quotidianamente sui social: chiarezza sulle tempistiche e un impegno formale a decidere alla fine della sospensione e trasparenza sugli atti già predisposti. Niente di più, niente di ideologico. E invece, senza una parola di spiegazione, l’emendamento è stato bocciato. Perché? Qual è il problema? Di cosa ha paura la maggioranza?”

Così la consigliera regionale Vittoria Nallo (Stati Uniti d’Europa per il Piemonte), intervenendo sulla sospensione della delibera sui due ospedali del VCO.

“La verità - dice - è che la maggioranza non è compatta e continua a rinviare, non certo per approfondire, ma per paura di assumersi responsabilità politiche e per evitare di scontentare gli equilibri interni. E quando una Giunta rifiuta perfino di spiegare le ragioni delle proprie scelte, è evidente che ci siano contraddizioni interne o veri e propri scheletri nell’armadio.”

“Continueremo a vigilare – conclude Nallo – perché il VCO merita rispetto e non può più essere ostaggio dei giochi interni alla Lega o delle promesse non mantenute dal Presidente Cirio. L’ospedale unico, nuovo e baricentrico è l’unica via seria: ora è il momento di smetterla con slogan e sospensioni, aprire i cassetti, tirare fuori i progetti e costruire. La salute dei cittadini non può aspettare l’ennesima campagna elettorale.”