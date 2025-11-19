 / Sanità

Sanità | 19 novembre 2025, 14:21

Truffe via Sms, l’Asl Vco chiarisce: non rispondere ai numeri sospetti

L’Azienda Sanitaria segnala messaggi falsi che invitano a contattare il Cup e invita i cittadini a rivolgersi solo ai canali ufficiali

L’Asl VCO avverte i cittadini di prestare attenzione a sms ingannevoli che circolano in queste settimane. Diversi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto messaggi che invitano a contattare con urgenza gli uffici Cup – Centro Unico Polivalente a numeri telefonici non riconducibili all’Azienda Sanitaria, con testi generici come “comunicazioni che la riguardano”.

L’Azienda Sanitaria precisa che i messaggi non provengono dall’Asl e invita a non rispondere. In caso di dubbi, è possibile contattare telefonicamente l’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) al numero 800.307114 oppure segnalare la situazione alla Polizia Postale.

