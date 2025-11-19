Truffe via Sms, l’Asl Vco chiarisce: non rispondere ai numeri sospetti

L’Asl VCO avverte i cittadini di prestare attenzione a sms ingannevoli che circolano in queste settimane. Diversi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto messaggi che invitano a contattare con urgenza gli uffici Cup – Centro Unico Polivalente a numeri telefonici non riconducibili all’Azienda Sanitaria, con testi generici come “comunicazioni che la riguardano”.
L’Azienda Sanitaria precisa che i messaggi non provengono dall’Asl e invita a non rispondere. In caso di dubbi, è possibile contattare telefonicamente l’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) al numero 800.307114 oppure segnalare la situazione alla Polizia Postale.