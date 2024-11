Ospedali, Monti: "L'appello dei medici deve far riflettere la regione Piemonte"

“L'ennesimo, forte e pressante appello dell'ordine dei medici e dei chirurghi del Vco di queste ore (sottoscritto da decine di medici), nel quale si afferma "che solo un ospedale nuovo, unico e centrale sia la risposta etica, deontologica, appropriata ed efficace ai bisogni di salute della nostra comunità", deve far riflettere la regione Piemonte”. Così Alessandro Monti, sindaco di Baveno, commenta la lettera inviata dai medici del territorio alle autorità nazionali, regionali e provinciali.

“Lo ripeto – sottolinea Monti - la regione Piemonte riveda le proprie scelte in campo sanitario, perché non ha davvero senso riproporre la formula dell’ospedale plurisede, con reparti suddivisi tra Castelli e San Biagio, investendo 200 milioni di euro. Rimarrebbero comunque due mezzi ospedali, non attrattivi, che renderebbero ancora più difficile il raggiungimento di un livello qualitativo almeno sufficiente per la sanità del nostro territorio. Le poche risorse di personale vanno concentrate in un’unica struttura”.

“Abbiamo pubblicato l'appello dei medici – conclude il sindaco di Baveno - sul sito del nostro comune perché tutti possano leggerlo e convincersi della necessità di questa scelta. Ci vuole un tavolo permanente di confronto tra l’assessorato regionale, l’Asl del Vco, i sindaci, e le associazioni di categoria di medici e infermieri per un confronto che porti al più presto a nuove scelte operative”.