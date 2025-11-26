Ripresa del mercato residenziale nel Vco, +13% di compravendite

Secondo il rapporto immobiliare realizzato da Fiaip Piemonte, anche il Verbano-Cusio-Ossola registra una ripresa significativa nel primo semestre 2025, dopo un 2024 in calo. Sono state complessivamente vendute 1.293 abitazioni, con un incremento del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La città di Verbania ha registrato 213 compravendite (+15%), mentre il resto della provincia conta 1.080 transazioni (+12,6%).

Gli esperti evidenziano come la crescita sia favorita dalla qualità della vita, dalle bellezze naturali e dall’attrattiva per seconde case e residenze vacanziere. Anche i prezzi seguono la ripresa del mercato: le zone più richieste registrano aumenti moderati, mentre quelle periferiche offrono ancora opportunità vantaggiose.