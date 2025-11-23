Cresce leggermente la disoccupazione in Vallese

Cresce di 0,2 il tasso di disoccupazione in Vallese, attestandosi al 3,1. A fine ottobre, 5.623 persone erano registrate come disoccupate agli Uffici Regionali per l'Impiego vallesane. Si tratta di un aumento di 345 unità rispetto al mese precedente.
L'aumento della disoccupazione in Vallese è dovuto principalmente all'aumento delle iscrizioni alla disoccupazione nei settori alberghiero e agricolo. Settori che rappresentano oltre il 75% dell'aumento totale della disoccupazione in Vallese (+258 disoccupati).
Tutte e tre le principali regioni del cantone sono interessate da questo aumento.
Sempre in tema di lavoro, però, l'ultimo rapporto sul PIL della Svizzera occidentale, pubblicato dalle sei banche cantonali della Svizzera occidentale, dice che il PIL del Canton Vallese dovrebbe crescere dell'1,7% nel 2025 e dello 0,6% nel 2026.