Mercato auto Vco: a ottobre segno negativo

L’auto in Piemonte va avanti piano. Lo dicono i dati relativi al mese di ottobre 2025. Il segno delle immatricolazioni è stato positivo, però, soltanto grazie alla buona performance del capoluogo. Segni meno, invece, in quasi tutte le altre province, Vco compreso. E’ questo il quadro che emerge dal report ufficiale stilato come di consueto da Anfia + ministero dei Trasporti.
Nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno, la regione passa da 11.828 vetture messe in strada a quota 14.495. Insieme a Torino (da 7.553 a 10.628), solo Vercelli avanza: da 318 a 325. Per quanto concerne il Vco, si scende da 334 macchine immatricolate a 263, mentre i “cugini” novaresi da 858 a 778. Finora, va detto, resta comunque positivo il bilancio del 2025 a livello regionale. Nella top 3 delle auto più vendute nel Verbano Cusio Ossola, primo gradino del podio alla Jeep Avenger (16); al 2° posto la Fiat Panda (15), al terzo la Suzuki Swift (10).