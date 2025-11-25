Rossi (Pd): "Sulla sanità del Vco si naviga a vista. L’assessore non risponde: nessun cronoprogramma dalla Giunta"

«Non esiste alcun piano per dare una risposta alla sanità del VCO: la Giunta sta navigando a vista. Oggi è arrivata l’ennesima conferma».

A dichiararlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Domenico Rossi, dopo che il Presidente del Consiglio regionale non ha ammesso l’interrogazione a risposta immediata con cui il Dem chiedeva un cronoprogramma dettagliato delle azioni che assessorato e direzione regionale intendono mettere in campo a seguito dell’approvazione della delibera n. 132, relativa alla riqualificazione della rete ospedaliera dell’ASL VCO.

«Il Presidente mi invita a presentare un’interrogazione ordinaria, quando su alcune stiamo aspettando una risposta da sette mesi. Francamente non capisco cosa ci sia di più urgente, visto che la finestra temporale a disposizione è estremamente ristretta» commenta Rossi.

Il consigliere ricorda che la delibera 132 sospende per sei mesi, prorogabili una sola volta per altri sei, quella del 2023 sulla ristrutturazione dei presidi di Verbania e Domodossola, prevedendo una nuova istruttoria per valutare i siti idonei alla localizzazione del DEA di primo livello dell’ASL VCO.

«Ho posto questa domanda già martedì scorso, senza ricevere risposta. Oggi la Giunta sceglie di sottrarsi al confronto, forzando il regolamento. Perché l’assessore non risponde? La verità è semplice: questo cronoprogramma non esiste. Non è chiaro chi debba redigere l’istruttoria, né con quali tempi. Stiamo assistendo a una navigazione a vista» denuncia Rossi.

Secondo il consigliere Dem, vista la ristrettezza dei tempi, sarebbe stato naturale attendersi dalla Giunta una pianificazione chiara e immediata. «Il messaggio che arriva è un altro: trascorreranno i primi sei mesi, poi gli altri sei, e intanto i cittadini resteranno in attesa. Mentre Lega e FdI cercano di risolvere un conflitto tutto interno alla maggioranza, la sanità del VCO continua a faticare sempre più nel rispondere ai bisogni del territorio».