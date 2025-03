"Idee di marzo", un incontro con le campionesse dello sport

Questa sera alle 17.45 un nuovo importante appuntamento con “Idee di marzo”, la rassegna culturale di Villadossola dedicata alle donne. La serata di oggi, in programma come di consueto al teatro La Fabbrica, vede protagonista lo sport, con cinque grandi campionesse che hanno dato lustro al nostro territorio nel mondo.

Saranno presenti in teatro Costanza Zanoletti, skeletonista che ha preso parte a due diverse edizioni delle Olimpiadi invernali (Torino 2006 e Vancouver 2010), e Gigliola Borgnis, pluricampionessa di paracadutismo a livello internazionale. Saranno invece in collegamento da remoto la giovane ciclista Francesca Barale, che ha già all’attivo diversi Giri d’Italia e Tour del France e che ni prossimi giorni parteciperà alle “Strade bianche”, la campionessa di sci di velocità Valentina Greggio, che ha già conquistato titoli mondiali e si prepara a partecipare al prossimo campionato mondiale in Francia, e Monica Contraffatto, atleta che alle ultime Paralimpiadi di Parigi ha regalato la prima medaglia al Gsh Sempione 82 con un bronzo nei 100 metri. In rappresentanza della stessa società, sarà presente la presidente Elisabetta Saccà.

La serata è a ingresso libero.