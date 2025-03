Il progetto Pallium vince il premio Slam Social Media

Il progetto transfrontaliero Pallium, che vede come partner la cooperativa La Bitta, l'Hopital due Valais, l'Asl VCO, Fondazione Comunitaria, Emisfero Cooperative con collaboratori Cremit, Università Cattolica e Angeli dell'Hospice VCO, ha vinto il premio Interreg Slam Social Media Competition per la comunicazione sociale dei progetti Interreg. Giunto tra i sei finalisti, è stato votato dagli utenti e premiato come migliore video. Un risultato che, per gli organizzatori, potrà contribuire a sottolineare l'importanza di rafforzare le politiche sanitarie pubbliche, non solo per garantire l'accesso universale alle cure palliative, ma anche per ripensare il ruolo della cura nel rapporto con il paziente, ponendo l'attenzione sulla persona prima che sulla malattia.