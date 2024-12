Il Comitato Carnevale domese alla ricerca di una sede e di aiuti economici

L'appello del presidente del Carnevale Roberto Ghignone è accorato: "Abbiamo bisogno di una nuova sede, di forza lavoro, di nuove energie ma anche di supporto finanziario".

A inizio 2025 inizieranno infatti i lavori di abbattimento della struttura nell'area ex macello che ospiterà nuovi parcheggi e il Comitato, che lì ha la propria sede e i propri magazzini, dovrà traslocare: "Grazie alla generosità della famiglia Rolandi - spiega Ghignone - stiamo trasferendo temporaneamente le nostre attrezzature in un magazzino di loro proprietà, ma abbiamo bisogno di trovare una nuova sede dove trasferirci definitivamente". I problemi del Comitato Carnevale sono però anche altri: "Siamo in difficoltà - prosegue Ghignone - con la vendita della polenta il giorno del matrimonio del Togn e la Cia riusciamo a coprire le spese principali, ma non sono sufficienti. Per far vivere il Carnevale e continuare a regalare gioia e divertimento a grandi e piccoli abbiamo bisogno di nuove energie, nuove forze, nuove persone che abbiano voglia di aiutarci, ma abbiamo bisogno anche di soldi per coprire le spese che sono tantissime. Ci appelliamo al buon cuore di tutti, affinché il Carnevale di Domodossola continui a vivere".