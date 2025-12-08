 / Attualità

Attualità | 08 dicembre 2025, 10:35

Prima riunione per il consiglio comunale dei ragazzi di Crevoladossola

L'organo, recentemente istituito, ha l'obiettivo di far avvicinare le nuove generazioni alla cosa pubblica

Si riunirà per la prima volta venerdì 12 dicembre alle 10.35 il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Crevoladossola. Il nuovo organo, istituito a fine novembre, entra dunque ufficialmente in attività con il primo incontro dei ragazzi e dei bambini con il sindaco Giorgio Ferroni.

Il consiglio comunale dei ragazzi nasce dunque - grazie al progetto “Ri-cucire una comunità” finanziato dalla Fondazione Cariplo e dalla Fondazione Comunitaria del Vco - con l’intento di avvicinare le nuove generazioni alla cosa pubblica, offrendo loro l’opportunità di partecipare attivamente e proporre le loro idee per la comunità.

