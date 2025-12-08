Prima riunione per il consiglio comunale dei ragazzi di Crevoladossola

Si riunirà per la prima volta venerdì 12 dicembre alle 10.35 il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Crevoladossola. Il nuovo organo, istituito a fine novembre, entra dunque ufficialmente in attività con il primo incontro dei ragazzi e dei bambini con il sindaco Giorgio Ferroni.
Il consiglio comunale dei ragazzi nasce dunque - grazie al progetto “Ri-cucire una comunità” finanziato dalla Fondazione Cariplo e dalla Fondazione Comunitaria del Vco - con l’intento di avvicinare le nuove generazioni alla cosa pubblica, offrendo loro l’opportunità di partecipare attivamente e proporre le loro idee per la comunità.