 / Turismo

Turismo | 08 dicembre 2025, 09:26

Tornano i "Treni della neve" da Milano a Domobianca365

Trenord lancia anche quest'anno l'offerta che comprende viaggio, navetta fino alle piste e skipass giornaliero

Tornano i &quot;Treni della neve&quot; da Milano a Domobianca365

Tornano anche quest’anno i “Treni della neve”, l’iniziativa di Trenord che permette di viaggiare comodamente in treno per raggiungere le principali stazioni sciistiche. Tra le mete preferite dai turisti c’è anche Domodossola, con un pacchetto treno+navetta+skipass per raggiungere Domobianca365.

Per raggiungere la località sciistica ossolana sarà dunque possibile prendere il treno da Milano per raggiungere la stazione di Domodossola. Da qui una navetta accompagnerà gli sciatori fino alle piste di Domobianca365, con un pacchetto che comprende anche lo skipass giornaliero per gli impianti. Tutti i dettagli su corse, orari, fermate e costi sono disponibili sul sito e sull’app di Trenord.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore