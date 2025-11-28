Macugnaga, corretto l'errore sul finanziamento per la nuova seggiovia

‘’Considerato che in sede di verifica della graduatoria è stato rilevato un errore materiale relativo alla domanda contraddistinta dall’ID49959, per la quale viene erroneamente imputata quale contributo concedibile la somma di euro 592.561,92 anziché 10.000.000 e che tale errore viene corretto col presente provvedimento’’
E’ quanto scrive il Ministero del Turismo correggendo di fatto l’errore che attribuiva una somma nettamente inferiore alla richiesta di 10 milioni per il rifacimento della seggiovia del Belvedere a Macugnaga. Progetto che però la graduatoria del Ministero, retto dal ministro Daniela Santanché, conferma posizionato a 104° posto, quindi raggelando le speranze di Macugnaga di poter avere garanzie per rimettere a nuovo la seggiovia.
Una 'mazzata' nonostante le promesse della stessa Ministra Santanché: ’Il Governo non vi abbandonerà’’ disse nel luglio 2024 durante la visita a Macugnaga, nei giorni successivi l’alluvione che aveva messo in ginocchio il paese.
La pubblicazione della graduatoria (avvenuta oggi sul sito del Ministero) conferma dunque che ‘’è stato adottato il Decreto di approvazione relativo all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024, concernente la concessione dei contributi previsti dal fondo istituito dall’art. 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197’’.