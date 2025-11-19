Il Distretto Turistico dei Laghi alla fiera Ibtm 2025 di Barcellona

Il Distretto turistico dei Laghi Monti e Valli dell’Ossola è presente all’edizione 2025 della fiera internazionale Ibtm di Barcellona. Iniziata oggi, martedì 18 novembre, per concludersi poi giovedì 20, è considerata uno degli eventi annuali più attesi per incontrare il mondo del trade specializzato in turismo business ed eventi aziendali. Lo stand dell’Atl presieduta da Francesco Gaiardelli si trova presso l’area Enit Italia, nello spazio dedicato alla regione Piemonte.

“Si tratta di vetrine internazionali e di occasioni di confronto importanti – sottolinea Gaiardelli in una nota – cui prendiamo parte molto volentieri allo scopo di svelare a quella parte di mondo che ancora non li conosce i nostri gioielli, ovvero i laghi Maggiore, Mergozzo e Orta, i monti e le vallate ossolane. Come ripeto spesso – aggiunge il numero uno del Distretto – il turismo contemporaneo viaggia soprattutto attraverso la comunicazione digitale e social, ma ciò non ci esime dall’essere presenti alle più significative fiere di settore, perché incontrare le persone e stringere mani è essenziale e gratificante”. Nella capitale della regione spagnola della Catalogna, così emerge, sono già numerose le richieste di incontro che i professionisti del congressuale da diversi mercati stranieri hanno rivolto al Distretto turistico dei Laghi Monti e Valli dell’Ossola. Un segnale, questo, che Gaiardelli considera “assai positivo e che dimostra, peraltro, quanto interesse questo segmento turistico riversi sui nostri luoghi”.

La presenza dell’Atl a Barcellona, va detto, è in collaborazione con Visit Piemonte – Dmo. L’edizione 2025, che si concentra su temi come l’innovazione nel settore tecnologico e la sostenibilità, prevede la partecipazione di numerosi nuovi espositori internazionali.



