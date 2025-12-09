Anche Asl Vco aderisce allo sciopero generale del 12 dicembre

L’organizzazione sindacale Fp Cgil comunica che il personale dipendente, comparti e aree dirigenziali dell’Asl Vco aderiranno allo sciopero generale nazionale proclamato per la giornata di venerdì 12 dicembre. L’azienda garantisce il funzionamento dei servizi sanitari essenziali.
