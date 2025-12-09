 / Sanità

09 dicembre 2025

Anche Asl Vco aderisce allo sciopero generale del 12 dicembre

L'azienda garantirà il funzionamento dei servizi essenziali

L’organizzazione sindacale Fp Cgil comunica che il personale dipendente, comparti e aree dirigenziali dell’Asl Vco aderiranno allo sciopero generale nazionale proclamato per la giornata di venerdì 12 dicembre. L’azienda garantisce il funzionamento dei servizi sanitari essenziali.

l.b.

