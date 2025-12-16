VCO Defibrillatori lancia il primo defibrillatore italiano con 8 anni di garanzia

VCO Defibrillatori è un’azienda di Domodossola specializzata nella cardioprotezione, oggi riconosciuta come punto di riferimento unico nel panorama nazionale. È infatti l’unica realtà in Italia a disporre di un punto fisico dedicatoalla vendita, all’assistenza, alla manutenzione e alla consulenza sui defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), situato strategicamente nelle immediate vicinanze dell’ospedale San Biagio.

Con oltre 25 anni di esperienza, VCO Defibrillatori opera come leader nel settore dei dispositivi salvavita, offrendo un supporto completo a enti pubblici, aziende, associazioni e privati cittadini. Un’attività fondata su competenza e responsabilità, con un obiettivo chiaro: garantire che ogni defibrillatore sia sempre efficiente e pronto all’uso, perché in caso di emergenza ogni secondo è decisivo.

Tecnologia, controllo e sicurezza

Un aspetto centrale dell’attività dell’azienda è il monitoraggio costante dello stato dei dispositivi installati sul territorio. VCO Defibrillatori provvede alla sostituzione degli apparecchi con più di otto anni di vita, introducendo defibrillatori di ultima generazione, più affidabili, tecnologicamente avanzati e pienamente conformi alle normative vigenti. Una scelta che assicura massima sicurezza ed efficacia nel momento del bisogno.

Servizi completi e consulenza su misura

L’offerta comprende la vendita di defibrillatori di ultima generazione, l’assistenza tecnica specializzata e la manutenzione programmata, che include controlli periodici, verifiche funzionali e la sostituzione di batterie ed elettrodi. A questo si affianca un servizio di consulenza personalizzata, pensato per accompagnare clienti pubblici e privati nella scelta del dispositivo più adatto alle specifiche esigenze operative e ambientali.

Un punto fisico, un riferimento concreto

La presenza di un negozio fisico rende VCO Defibrillatori un riferimento immediato per chi necessita di supporto qualificato e interventi tempestivi. Un valore aggiunto che rafforza il legame con il territorio e garantisce un servizio diretto, professionale e continuativo.

Il lavoro svolto dall’azienda riveste un ruolo essenziale per la sicurezza pubblica, contribuendo in modo concreto a rendere il territorio sempre più cardioprotetto e pronto ad affrontare le emergenze cardiache. Un impegno quotidiano che unisce competenza, esperienza e responsabilità sociale.

VCO Defibrillatori – Domodossola

Tel. 0324 203248

info@ausiliosanitario.com

www.ausiliosanitario.com

Facebook: VCO Defibrillatori Domodossola