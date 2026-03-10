Noleggio a lungo termine BMW 2026 offerte per privati e aziende

Con Trevirent, il noleggio a lungo termine bmw diventa la strada più semplice per guidare l’eccellenza bavarese senza immobilizzare capitali. Un canone mensile fisso raccoglie assicurazione Kasko, manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza stradale, mentre tu ti godi prestazioni, comfort e tecnologia. Le offerte 2026 sono chiare e trasparenti, pensate per privati, professionisti e aziende.

Rispetto all’acquisto, questa formula garantisce costi prevedibili e nessuna sorpresa di gestione. La vettura resta sempre efficiente grazie agli interventi programmati, e a fine contratto cambi modello senza pensieri. Così puoi concentrarti sul lavoro o sulla famiglia, ottimizzando budget e tempo, con una mobilità sempre al passo con le tue esigenze.

Modelli, canoni e personalizzazione dell’offerta

Trevirent propone una gamma completa: dalle agili BMW Serie 1 alle familiari Serie 3 Touring, fino ai SUV tecnologici X1, X3 e X5, senza dimenticare le versioni elettriche come iX1. Scopri le proposte di noleggio a lungo termine bmw aggiornate al 2026, personalizzabili per durata 24, 36 o 48 mesi, chilometraggio e anticipo.

Ogni profilo di guida ha il suo canone: Trevirent costruisce il preventivo su misura, anche con opzione anticipo zero previa valutazione del merito creditizio. Che tu sia privato o partita IVA, il noleggio a lungo termine bmw ti permette di accedere a dotazioni avanzate e di pianificare con precisione i costi di utilizzo.

Come ottenere un preventivo e massimizzare i vantaggi

Per le imprese, la scelta si rafforza con la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA secondo normativa, oltre a una gestione flotta semplificata con un’unica fattura mensile. L’assistenza capillare e la consulenza dedicata Trevirent aiutano a dimensionare correttamente chilometraggio e durata, massimizzando valore residuo e continuità operativa.

Richiedere un preventivo è rapido: definiamo obiettivi, percorrenze e servizi inclusi, quindi ricevi un’offerta chiara e comparabile. Con il noleggio a lungo termine bmw entri in una mobilità di qualità, aggiornata, sicura. Alla scadenza, restituisci o rinnovi con l’ultimo modello, mantenendo sempre il controllo su costi e prestazioni.















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.