Juventus Domo, Cacello responsabile delle attività di base

Dopo la nomina di Andrea Soncin a responsabile del tecnico settore giovanile, in casa Juventus Domo tocca a Paolo Cacello assumere il ruolo di responsabile delle attività di base in seno alla società granata, dove è in forza dal 2019. Cacello vanta una lunghissima esperienza da allenatore a vari livelli. ‘’La sua competenza e la sua sensibilità ne fanno l uomo giusto per seguire un settore importante e delicato del nostro Settore giovanile’’ dice il direttore sportivo Daniele Massoni.