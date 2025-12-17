Maxi esercitazione nella galleria Montecrevola: 40 soccorritori in azione

Nel corso della scorsa notte si è svolta sul territorio della provincia del Vco un’esercitazione congiunta che ha visto la simulazione di un incidente stradale tra due autoveicoli e successivo principio di incendio all'interno della galleria Montecrevola, sulla strada statale 33 del Sempione, territorio del comune di Crevoladossola. L’esercitazione, coordinata dalla Prefettura del Vco ed organizzata dalla società Anas - in ottemperanza alle leggi relative alla sicurezza delle gallerie della rete stradale transeuropea dei trasporti - ha visto la partecipazione di personale del comando vigili del fuoco e della polizia stradale di Verbania, del servizio sanitario nazionale 118 di Domodossola, dell’arma dei carabinieri, della Croce Rossa Italiana e dei vigili del fuoco volontari di Varzo con il supporto della polizia locale di Crevoladossola, per un totale di circa quaranta soccorritori impiegati a vario titolo nelle operazioni di messa in sicurezza, spegnimento, estricazione e soccorso sanitario delle persone infortunate coinvolte nel sinistro. L’attività si è dimostrata proficua occasione di scambio e di confronto tra i vari protocolli operativi adottati dagli attori del soccorso e utile opportunità di recepimento delle esigenze operative da parte della società proprietaria della strada.

Il traffico veicolare, interrotto all'interno della galleria dalle 21.00 con viabilità alternativa sulla strada provinciale 166, è stato regolarmente ripristinato al termine delle operazioni concluse intorno alle ore 00.15 odierne.