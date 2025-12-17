"Insieme per un Duomo": raccolti 4.000 euro per il restauro della Collegiata

Grande successo per “Insieme per un Duomo”, la risottata di beneficienza tenutasi ieri, martedì 16 dicembre, al centro familiare di Domodossola. L’obiettivo della serata è stato quello di raccogliere fondi a sostegno del restauro della Collegiata dei Santi Gervaso e Protaso e il risultato è andato ben oltre le aspettative. Grazie alla grande partecipazione alla cena, sono stati raccolti ben 4.000 euro, che saranno interamente devoluti al restauro della chiesa, patrimonio storico della comunità ossolana.

Ma la raccolta fondi non si ferma qui. Il prossimo appuntamento è in programma per la sera di Capodanno al teatro La Fabbrica di Villadossola, che ospita un concerto di Alberto Fortis. Anche in questo caso sarà possibile effettuare una donazione. Per informazioni e prenotazioni è contattare il numero 378 0624798 tramite WhatsApp.