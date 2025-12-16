Polizia locale, nuovi agenti per Domodossola, Cannobio e Gignese

Si è svolta oggi, nella suggestiva cornice del Castello Visconteo Sforzesco di Novara, la cerimonia conclusiva del 98° corso regionale di formazione per agenti di polizia locale, promosso dalla regione Piemonte in collaborazione con la città di Novara. Il percorso formativo ha coinvolto 40 agenti neoassunti, provenienti da 19 diversi comuni piemontesi: per il Vco, i comuni interessati sono Domodossola, Cannobio e Gignese.

Alla cerimonia hanno preso parte l’assessore regionale alla sicurezza e polizia locale Enrico Bussalino, il sindaco di Novara Alessandro Canelli, il comandante della polizia locale di Novara Paolo Cortese e il prefetto di Novara Francesco Garsia.

Il corso si è articolato in 360 ore di formazione teorico-pratica, secondo un modello didattico riconosciuto tra i più avanzati a livello nazionale. Il programma ha affrontato materie fondamentali per l’attività quotidiana degli operatori, tra cui il codice della strada, il codice penale, l’infortunistica stradale, la normativa sul commercio, la sicurezza operativa, le tecniche di segnalazione manuale e il metodo di prossimità, orientato a rafforzare il rapporto di fiducia tra la polizia locale e le comunità di riferimento.

“I 40 nuovi agenti che entrano in servizio, provenienti da realtà diverse del Piemonte, sono il risultato concreto di un investimento sulla sicurezza di prossimità e sulla presenza qualificata sui territori. – ha sottolineato l’assessore regionale alla sicurezza e polizia locale Enrico Bussalino durante il suo intervento –. Puntare sulla formazione significa rafforzare la professionalità della polizia locale, garantire servizi più efficienti e consolidare il rapporto di fiducia con i cittadini. La regione Piemonte – ha aggiunto Bussalino – continuerà a sostenere gli enti locali nel potenziamento della polizia locale, affiancandoli sia nella formazione continua sia attraverso bandi dedicati, che consentiranno ai comuni di migliorare dotazioni, mezzi ed equipaggiamenti, rafforzando l’operatività quotidiana degli operatori”.

Il sindaco di Novara Alessandro Canelli ha dichiarato: “Quello di oggi, per questi 40 agenti, è un traguardo importante: con la conclusione del corso di formazione regionale, questi agenti si preparano ad affrontare un lavoro che negli ultimi anni è radicalmente cambiato. La polizia locale ha acquisito numerosi nuovi compiti che ogni giorno deve assolvere con impegno, dedizione e spesso sacrificio. Compiti che richiedono serietà e professionalità per garantire sicurezza, ordine pubblico e rispetto delle regole. Grazie a loro, i cittadini e le nostre comunità sono più sicure e coese. Il loro ruolo è fondamentale: proteggere i cittadini, garantire la legalità e affrontare le sfide di una società in continua evoluzione.

E questo corso, frutto della collaborazione tra regione Piemonte e il comune, conferma quanto importante sia il rafforzamento dell’eccellenza delle forze dell’ordine territoriali, preparandole a rispondere con efficacia e sensibilità alle esigenze dei cittadini”.

Durante la cerimonia sono state consegnate le placche di servizio ai nuovi agenti e, come da tradizione, la giornata si è conclusa con il lancio del cappello da parte dei partecipanti.