Camera di Commercio, primi cinque anni: presentato il Bilancio di Mandato 2020-2025 FOTO e VIDEO

Si è svolta venerdì 12 dicembre la presentazione del Bilancio di Mandato 2020-2025 della Camera di Commercio, dedicata a ripercorrere le sfide affrontate e i risultati ottenuti nei primi cinque anni di attività dell’Ente.

L’incontro ha visto gli interventi del presidente Fabio Ravanelli, del vice presidente vicario Angelo Santarella e dei vice presidenti Alessandro Ciccioni, Maurizio Besana e Sara Baudo, che hanno illustrato i principali traguardi raggiunti e le strategie adottate per supportare le imprese del territorio.

Tra i temi affrontati, grande attenzione è stata dedicata all’intelligenza artificiale, con il focus di Antonella Panella, vice direttrice di InfoCamere, nell’ambito di un articolato programma di formazione avviato per il personale camerale. A illustrare il percorso formativo è stato Gianpiero Masera, segretario generale della Camera di Commercio, sottolineando l’importanza di aggiornare le competenze interne per rispondere alle sfide tecnologiche del futuro.

Particolare spazio è stato inoltre riservato all’imprenditoria femminile: Elisabetta Belletti, presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile, ha presentato le numerose attività realizzate per sostenere la formazione, il networking e la crescita delle imprese guidate da donne.

