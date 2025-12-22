Bongioanni: "Aperti fino al 20 gennaio i bandi per le iniziative e gli eventi turistici"



L’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni ha aperto due bandi per sostenere i progetti di comunicazione e promo-pubblicità degli eventi e iniziative turistiche di livello internazionale, nazionale, regionale e locale organizzati sul territorio regionale.

I due bandi sono accessibili sul portale di Finpiemonte da ora fino al 20 gennaio 2026. Mettono a disposizione contributi per quasi 1,4 milioni di euro: uno è selettivo, ossia vincolato alla valutazione a punteggio delle domande e alla conseguente formazione di una graduatoria, e uno a sportello, ossia in ordine di presentazione delle domande. I due bandi non sono cumulabili fra loro.

L’assessore Bongioanni spiega spirito e obiettivi della misura: «Dalla grande fiera internazionale al piccolo evento locale, il Piemonte schiera un calendario di eventi di valenza turistica e capacità attrattiva straordinaria che però finora non è sempre stato comunicato con la potenza di fuoco necessaria a sviluppare appieno la propria potenzialità. La Regione, così, interviene con questi bandi da 1,4 milioni di euro complessivi per supportare gli organizzatori nella missione di raccontare e comunicare nel modo più efficace il loro progetto e raggiungere così il pubblico potenziale meritando la visibilità che meritano. Ricordo che, per la prima volta da sempre, il Piemonte è presente in queste settimane con due spot pubblicitari sulle reti nazionali Rai e Mediaset per promuovere il nostro agroalimentare d’eccellenza e il turismo della neve. Ma la rete delle iniziative proposte lungo tutto l’arco dell’anno e su tutto il territorio da amministratori e organizzatori capaci ed entusiasti merita il supporto della Regione per poter emergere e contribuire alla crescita turistica ed economica e alla riconoscibilità complessiva del Piemonte come grande meta e brand turistico».

I due bandi contano su una dotazione finanziaria rispettivamente di 876mila euro per quello selettivo e di 500mila per quello a sportello. Sono destinati agli enti pubblici o di diritto pubblico del Piemonte e alle associazioni senza scopo di lucro con sede legale in Piemonte. Finanziano iniziative di comunicazione e attività di promo-pubblicità nell’ambito di manifestazioni ed eventi di valenza turistica realizzate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (con possibilità di completamento delle iniziative organizzate a scavalco tra la fine dell'anno in corso e entro l’11 gennaio 2026), che valorizzino e promuovano le eccellenze del territorio regionale, la storia e le tradizioni, determinando flussi turistici verso il Piemonte e ricadute economiche sul territorio interessato.

Il bando selettivo – le cui domande possono essere presentate, come detto, fino al 20 gennaio 2026 - prevede un sostegno regionale che copre l’80% delle spese esposte, con un contributo fra i 40mila e i 140mila euro per gli eventi a carattere internazionale e nazionale e fra i 10mila e i 40mila per gli eventi a carattere regionale o locale. Il bando “a sportello” offre un contributo sempre pari all’80% della spesa del progetto, con un minimo da 3mila fino a 10mila euro a seconda dell’importo del progetto. I criteri di assegnazione degli eventi alle varie categorie sono rigorosamente stabiliti da parametri oggettivi ed elencati nel bando stesso.

In linea con le esigenze concrete e contemporanee di competitività e comunicazione le spese ammesse al contributo regionale, come spiega l’assessore Bongioanni: «Accanto a voci per così dire “tradizionali” come l’allestimento di spazi espositivi, punti di accoglienza e informazione, spese Siae e realizzazione di stampati e grafiche, oggi chi organizza un evento turistico deve poter essere competitivo nell’accesso a tutte le modalità della comunicazione e promozione digitale. Questi due bandi vanno incontro agli organizzatori dei nostri eventi turistici in spese come gestione dei siti web e delle pagine social, acquisto di spazi pubblicitari, noleggio service audio-video, realizzazione e pianificazione di spot video, tv, radio e web. Ma anche realizzazione di gadget, ingaggio di testimonial, organizzazione di educational tour con ospitalità per giornalisti, blogger e influencer. Insomma, un sostegno al passo con i tempi e con la svolta verso il futuro che il Piemonte turistico si merita e deve conquistare».