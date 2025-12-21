Più Sicuri Insieme: al via la sesta campagna Anap Piemonte contro le truffe agli anziani

Un reato ogni due minuti ai danni di persone anziane. È questo il fenomeno che la sesta edizione della campagna Più Sicuri Insieme di Anap Piemonte intende contrastare, sensibilizzando gli over 65 sui rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Il lancio è avvenuto a Roma alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, insieme alla presentazione del nuovo vademecum e del calendario della campagna.

Il progetto, realizzato con il supporto del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, prevede la distribuzione in tutta Italia e in Piemonte di depliant e vademecum contenenti poche e semplici regole suggerite dalle Forze di Polizia per difendersi dai rischi più comuni: dalle truffe allo sportello bancomat o in casa, alle iniziative ingannevoli di enti, associazioni o parrocchie, fino ai tentativi di frode online tramite smartphone, mail e social.

Inoltre, la campagna mette a disposizione una linea telefonica dedicata per fornire assistenza, indicazioni e supporto nella denuncia dei reati. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi con fiducia alle Forze dell’Ordine – Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza – e utilizzare il Numero Unico 112 in caso di emergenza.

I dati del Ministero dell’Interno fotografano una situazione allarmante: in un anno 244.000 persone over 65 in Italia sono state vittime di furti, rapine o truffe, con un incremento del 14,9% rispetto all’anno precedente. Una tendenza confermata anche in Piemonte, come sottolinea Giuseppe Falcocchio, Presidente ANAP Piemonte: "Continua a essere troppo alta la percentuale di anziani che cade nella rete dei truffatori senza scrupoli. Persiste una certa ritrosia alla denuncia una volta rimasti vittime di impostori".

Secondo le stime dell’IRES Piemonte, entro il 2038 le persone con più di 64 anni potrebbero rappresentare quasi il 30% della popolazione regionale, rendendo la sicurezza degli anziani una questione sempre più rilevante.

"Le truffe agli anziani – conclude Falcocchio – non sono solo reati, ma veri e propri attacchi alla dignità delle persone. La sicurezza degli anziani è un tema sociale, culturale e civile che riguarda l’intera comunità. Per questo è fondamentale creare una rete di protezione familiare e sociale: figli, nipoti, amici e operatori sociosanitari devono essere coinvolti attivamente nella sensibilizzazione e nell’informazione".