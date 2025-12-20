Mobilità elettrica in classe: in Piemonte oltre 2.150 studenti coinvolti

Per l’anno scolastico 2025-2026, la mobilità elettrica torna protagonista nelle scuole italiane con la seconda edizione di E-mobility@School - Il viaggio elettrizzante inizia oggi, il progetto didattico promosso da Ewiva per avvicinare studenti e docenti al tema della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale.

L’iniziativa, gratuita e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, coinvolgerà in tutta Italia oltre 700 classi e circa 17.500 studenti. In Piemonte, hanno aderito più di 100 classi, per un totale di oltre 2.150 studenti tra le province di Asti, Novara, Torino e Cuneo.

Ogni istituto riceverà un kit didattico, fruibile online e offline, che affronta temi come energie rinnovabili, cambiamento climatico e innovazioni tecnologiche legate alla mobilità elettrica. I materiali sono pensati per integrarsi nei percorsi curricolari e nell’insegnamento trasversale di Educazione civica. Al termine delle attività, un questionario finale permetterà agli studenti di ottenere un attestato valido ai fini dei crediti formativi.

In questa seconda edizione, raddoppiano gli incontri in presenza con esperti Ewiva, passando da 3 a 6 tappe su tutto il territorio nazionale. Gli appuntamenti offrono agli studenti la possibilità di confrontarsi direttamente con il mondo industriale e approfondire temi di innovazione e sostenibilità.

Riconfermata anche l’iniziativa del contest creativo, che chiede agli studenti di realizzare un elaborato ispirato a “Energia e mobilità sostenibile: come immagini il futuro?”. I lavori vincitori diventeranno vere e proprie opere murali, realizzate da street artist su alcune stazioni di ricarica Ewiva. Inoltre, le tre scuole vincitrici riceveranno voucher del valore di 1.000 euro ciascuno per l’acquisto di materiali didattici.