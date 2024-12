Ferroni: "Auguri di Natale ai cittadini Crevolesi: momenti di serenità e speranza per il futuro"

In occasione delle festività natalizie, desideriamo porgere a tutti i cittadini Crevolesi i nostri più sinceri auguri. Che questo periodo porti a ciascuno momenti di serenità e gioia da condividere con i propri cari.

Le festività rappresentano anche un momento di riflessione: un’occasione per fare un bilancio dell’anno trascorso e per guardare con speranza e determinazione al futuro.

Il 2024 è stato per la nostra amministrazione un anno intenso e ricco di soddisfazioni. Ci siamo dedicati con impegno alla ricerca di finanziamenti alternativi che ci hanno permesso di mantenere e migliorare i servizi comunali senza gravare sul bilancio né aumentare le tariffe, con una particolare attenzione alle famiglie.

Nel nostro operato quotidiano, non abbiamo mai smesso di guardare al futuro, lavorando per migliorare i servizi, a partire da quelli scolastici, e per dare continuità al progetto di crescita e sviluppo del nostro comune.

Il nostro impegno proseguirà con entusiasmo anche nel 2025, con l’auspicio che sempre più cittadini scelgano di contribuire alla vita della comunità attraverso il volontariato e le associazioni. Queste realtà rappresentano una risorsa inestimabile, che ha sempre supportato e integrato l’azione dell’amministrazione comunale, soprattutto nei momenti più complessi.

Un ringraziamento speciale va a tutti i membri della Giunta, ai Consiglieri comunali, ai dipendenti comunali e a tutti i cittadini volontari che, con passione e dedizione, lavorano ogni giorno per migliorare la qualità della vita nel nostro paese.

Con affetto e gratitudine, auguriamo a tutti un sereno Natale e un felice Anno Nuovo!

Il Sindaco Giorgio Ferroni