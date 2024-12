Disagi sulla Ferrovia Vigezzina-Centovalli: vento forte ferma i treni

Un guasto tecnico causato dal forte vento ha provocato la temporanea interruzione del traffico ferroviario internazionale e nazionale sulla Ferrovia Vigezzina-Centovalli. La situazione interessa sia il servizio tra Domodossola e Locarno, con i treni momentaneamente fermi, sia le corse locali in Italia, tra la Valle Vigezzo e la linea internazionale.

Per garantire la continuità del servizio, è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Cannobio e Brissago, per collegare Locarno e Domodossola. Si segnala che, per ragioni logistiche, non sono previste fermate intermedie lungo il percorso.

Per quanto riguarda il servizio regionale in Italia, alcune corse tra la Valle Vigezzo e Domodossola sono limitate e sostituite da autobus. In Svizzera, invece, il servizio tra Camedo e Locarno prosegue regolarmente, rispettando gli orari ufficiali.

Il personale tecnico della Ferrovia Vigezzina-Centovalli è al lavoro per ripristinare la piena viabilità ferroviaria nel più breve tempo possibile. Gli utenti possono consultare gli orari aggiornati per il servizio sostitutivo dei bus sul sito ufficiale della Ferrovia qui. Aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sul sito web e sui canali social ufficiali della Ferrovia.