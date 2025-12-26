È arrivata la neve nel Vco VIDEO

La neve tanto attesa è arrivata anche sulle montagne del Vco. Non come nel Cuneese e in alcune valli del Torinese, dove gli accumuli sfiorano i due metri. A Ciamporino la coltre bianca all'arrivo della cabinovia ha raggiunto l'altezza di circa 55 centimetri, quasi 70 nella parte più alta del comprensorio. Dai 30 ai 50 cm in tutte le altre località del Vco: Domobiancia, Riale, Piana di Vigezzo e Mottarone. Nelle prossime ore clima freddo, poi un netto rialzo delle temperature con probabile foehn domani, menbtre la prossima settimana stando alla previsioni dovrebbe vedere tornare il freddo, ma senza precipitazioni di rilievo nell'immediato.